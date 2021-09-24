В Белоруссии на границе с Польшей нашли еще одного избитого мигранта

Такое случаи случаются все чаще

Изможденные настолько, что просто не в силах идти. Эту группу беженцев белорусские пограничники обнаружили неподалеку от заставы "Подлипки" в Гродненской области: трое детей, двое взрослых. Беженцы из Конго и Ирака. Состояние тяжелое настолько, что пришлось срочно вызвать бригаду скорой помощи.

Они стремились попасть в Европейский союз. Но почему-то оказались на территории Белоруссии. Видимо, тут, говорят белорусские военные, не обошлось без применения силы. Неподалеку от разделительной линии обнаружены следы. Судя по которым, людей буквально выволокли за пределы Польши. Сейчас и взрослые, и дети госпитализированы в белорусские больницы.

И ведь это далеко не единственный случай. Польские пограничники - и это зафиксировано на видео - натравливают на мигрантов служебных собак, жестоко избивают. Одного из граждан Ирака доставили в одну белорусских больниц в крайне истощенном состоянии. Его также нашли на границе со следами побоев.

А вот еще кадры. Автобус с нелегальными беженцами подъезжает к приграничной зоне. Людей фактически силой заставляют перейти на территорию республики. Похожая ситуация и на границе с Литвой. Где так же бесцеремонно и под угрозой применения силы выдворяют мигрантов в Беларусь. А ведь беженцев становится только больше. После кризиса в Афганистане в Европу устремился новый поток мигрантов.

При этом и Варшава и Вильнюс ситуацию никак не комментируют, вместо этого обвиняя Минск в создании кризиса. Но ведь в Белоруссию беженцы не хотят. Их цель — ЕС. А там пока только раздают громкие обещания о том, что, конечно, готовы предоставить убежище всем нуждающимся. В реальности же польские и литовские силовики отказываются пускать на свою территорию тысячи человек. И тех, кого еще не удалось нелегально выдворить в Белоруссию, вынуждены ждать своей участи на узкой нейтральной полосе без еды, воды, и теплых вещей в условиях приближающихся холодов.

Екатерина Выскребенцева, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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