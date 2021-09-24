Бессмысленная жестокость: на Фарерских островах убили полторы тысячи дельфинов

Прибрежные воды окрасились кровью

Шокирующие кадры с Фарерских островов. Во время традиционной охоты на дельфинов там убили почти полторы тысячи этих животных. Беспрецедентная цифра за всю историю. Местные власти уже заявили, что пересмотрят правила охоты, однако о полном запрете на убийство этих млекопитающих речи не идёт.

Прибрежные воды окрашены кровью. На пляже - сотни убитых дельфинов. Если присмотреться, то можно заметить, что некоторые особи ещё живы. Китобойный промысел для этого региона вполне обычная история, существует уже много веков - со времён, когда архипелаг принадлежал викингам. Такой кровавый ритуал здесь считают традицией, уходящий глубоко в прошлое. Дань памяти предкам. Зоозащитники каждый год сталкиваются с непробиваемой стеной местного законодательства.

"Гринды - это достаточно массовый вид. То есть их там в этих морях водятся сотни тысяч и, в общем-то, этот их промысел - он даже ущерба популяции не наносит никакого. За год воспроизводится такое же или большее количество таких гриндов. Поэтому, я говорю, тут с юридической точки зрения или с какой-то формальной стороны - ну, каких-то претензий нельзя предъявить. Единственное, только с моральной точки зрения. Там в пищу употребляется примерно 1 процент от добытых гринд, то есть это просто какое-то бессмысленное занятие", - говорит старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук Александр Агафонов.

Нынешний забой уже назвали крупнейшим в истории. Всего за день было убито более 1400 дельфинов. После поимки мясо китов и дельфинов обычно раздают всем желающим, но в этом году его оказалось так много, что остатки пришлось сбросить в воды Атлантики. Запрет охоты на китообразных на Фарерские острова не распространяется. Страна, хоть и является автономией Дании, но в отличие от королевства - не член Евросоюза. Следовательно, и законы тут свои, отличные от европейского патрона. Забой китов контролируют местные власти. Коммерческий промысел - вне закона. Охотиться можно исключительно на специальных пляжах и в определённое время года. И с лицензией. И отменить важный для региона тысячелетний ритуал могут тоже только на локальном уровне. Впрочем, история знает похожие примеры.

"Нам даже далеко ходить не надо - мы можем вспомнить, как у нас в России в 2009 году был запрещён забой бельков. Я думаю, мы являемся единственной страной в мире, где запрещён вот этот вот метод добычи меха жестокий. Вот сейчас можем вспомнить историю с китовой тюрьмой, благодаря которой поднятому общественному резонансу и международному, в том числе уже относительно недавно правительство выпустило запрет на отлов китообразных. Практика такая есть, и большое влияние оказывает общественное мнение", - говорит председатель правления общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких.

Чуть больше половины опрошенных фарерцев заявляют: убийства морских животных должны прекратиться. То, что в этом году палку перегнули, признались и в государственной ассоциации китобоев. Тем не менее, речи о полной отмене кровавого ритуала пока не идёт. Вероятны лишь ограничения и корректировки правил фестиваля.

Александра Сергомасова, Валерия Рождественская, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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