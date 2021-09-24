ФСБ поймала работающего на спецслужбы Украины гражданина Узбекистана

Киев уже попросил вернуть его

В Брянской области задержан гражданин Узбекистана, который сотрудничал с украинскими силовиками и пытался незаконно пересечь нашу границу. Об этом сегодня сообщили в ФСБ.

При досмотре у нарушителя обнаружили спецтехнику для скрытой аудио- и видеозаписи, а также неустановленный порошок, предположительно, наркотик. Иностранец находился под воздействием запрещённых веществ.

Он пояснил, что участвовал в тайной операции по поимке лиц, нелегально переправляющих людей на территорию России. Но оперативное мероприятие украинских спецслужб провалилось из-за их некомпетентности. Киев уже признал факт нарушения границы и просит вернуть задержанного.



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