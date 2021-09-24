В Москве открылась 34-я международная книжная ярмарка

Это главное событие для книголюбов

Сегодня в Москве открылась Международная книжная ярмарка - главное осеннее событие для всех книголюбов. Сотни издательств, а ещё встречи, конференции, презентации.

Новинки и классика, бестселлеры и редкие экземпляры Международной московской книжной ярмарки - на новой непривычной площадке в Экспоцентре на Красной Пресне. И, пожалуй, самая обсуждаемая - Transhumanism Inc. Виктора Пелевина. Как бы к его прозе в последние годы не относились критики и читатели, это всегда литературное событие. Яркое, как осенние листья, и неоднозначное.

"Для тех, кто следит за творчеством, можно найти множество сюжетных ниточек, которые приводят к тем или иным романам, отследить это. Естественно, это провокационный текст. Темы феминизма, искусственного интеллекта. То, что у нас на поверхности бурлит, все есть здесь", - говорит куратор программы "Современная литература" Московской международной книжной ярмарки Екатерина Кожанова.

На встречу с читателями приедет Александра Маринина с новым детективом в двух томах "Отдаленные последствия". Многих российских писателей до сих пор не отпускает советское прошлое. В "Вечной мерзлоте" Виктор Ремизов вновь рассказывает о Сибири. На этот раз о том, как строительство "Великой Сталинской магистрали" повлияло на судьбы нескольких семей. Говорят, оторваться невозможно . Кстати, накануне в театре "Современник" были объявлены победители премии "Книга года". И лауреатом в номинации проза стал Виктор Ремизов.

Гораздо позитивней о советских временах - у Юрия Полякова. "Совдетсво" - это 1968 год глазами 12-летнего мальчика.

На выставке говорят не только о сюжетах книг. В программе и острые дискуссии. В этом году исполняется 50 лет электронной книге. Поэтому с новой силой вспыхнет спор, что лучше - электронная книга или бумажная. На форуме "Книгабайт" разработчики видеоигр будут доказывать, что будущее книги - это видеоигры. Поспорит с ними фантаст Вадим Панов.

Побывать на книжном празднике можно и онлайн. Прямая трансляция встреч с писателями доступна на сайте выставки и в соцсетях.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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