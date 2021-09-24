Виртуальным ассистентам "Салют" от "Сбербанка" исполнился год

С их помощью клиенты перевели порядка девяти миллиардов рублей

Виртуальным ассистентам "Салют" от "Сбербанка" исполняется год. За это время они помогли клиентам перевести более девяти миллиардов рублей. Стоит отметить скорость перевода. Одному из пользователей программы это удалось сделать всего за три секунды. Однако виртуальные помощники могут не только это.

- Здравствуйте, я Афина! - Приветик, я Джой! - Салют, я Сбер!

Разные по голосу, характеру и стилю общения, но одинаково умные - сегодня виртуальным ассистентам "Салют" от "Сбера" исполняется один год.

"Всего за год ассистенты "Салют" помогли перевести людям более девяти миллиардов рублей - это огромная сумма. Тут важно отметить, что это очень быстро. Преимущество ассистента именно в мобильном приложении - это скорость. Самый быстрый перевод человек умудрился сделать всего за три секунды. Ассистентов "Салют" у нас три: есть Афина, Джой и Сбер. Кому-то мужской голос нравится, кому-то женский, кому-то обращение на ты, кому-то - на вы", - рассказал Денис Филиппов, директор по технологиям SberDevices.

Виртуальные помощники есть в мобильных приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Сбер Салют", встроенный в умные устройства Sber. Достаточно произнести команду вслух. Ассистент поймёт, правильно интерпретирует и выполнит. Может справляться даже со сложными задачами - например, записать к врачу или салон красоты.

"Он сам звонит в салон, дозванивается до него, представляется: я ассистент такого-то человека, хочу записать его к вам на такое-то время. Дальше согласует опции по времени и к вам уже возвращается с выполненной задачей. Мы стараемся сделать виртуального ассистента, который доступен абсолютно всем и которому можно давать такие поручения", - сообщил Филиппов.

Виртуальные ассистенты "Салют" совершенствуются с каждым днем и делают жизнь пользователей удобнее, освобождая время для по-настоящему важных дел.

Оксана Фомичева, Наталья Тарасова, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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