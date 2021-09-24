"Канцлер кризисов": чем Меркель запомнится немцам и всему миру

Лидер ФРГ уходит из политики

В Германии в это воскресенье пройдут парламентские выборы. Избранные по их результатам депутаты Бундестага изберут нового федерального канцлера. Меркель уходит. Она уже простилась со своими избирателями, как отмечает немецкая пресса, под улюлюканье противников. Журнал Der Spiegel, наиболее влиятельное политическое издание Германии, считает, что сейчас страна переживает судьбоносный момент, наступил водораздел в ее истории. А 16 лет правления бундесканцлерин всё чаще называют "эпохой меркелизма".

"Сейсмический сдвиг" и "политическое землетрясение" – так поэтично и катастрофично западные политологи описывают уход Меркель, но не только потому, что она отказалась переизбираться на пост канцлера Германии, но ещё и потому, что в принципе решила уйти из большой политики.

"Это особые выборы не только потому, что впервые с 1994 года действующий канцлер не переизбирается, но ещё и потому, что они станут решающими для развития нашей страны в сложнейшие времена", - заявила Меркель.

Кстати, и сама Меркель в лёгкие времена не работала. В Германии её даже называют "канцлером кризисов", причём кризисов не локальных, а глобальных.

"Меркель - "канцлер кризисов", потому что она провела Германию и Европу через основные глобальные кризисы последних 12-13 лет. В течение очень долгого времени она просто давала немцам чувство безопасности, они думали: "Она позаботится о том, чтобы с нами ничего не случилось, чтобы мы могли жить безопасно и не волноваться", - заявил Ральф Боллманн, журналист, автор биографии Ангелы Меркель.

Более того, благодаря своей железной воле Меркель не только виртуозно вела Германию через глобальные кризисы, но и ещё попутно зарабатывала политические очки.

"Именно кризис Еврозоны 2008-2009 годов поспособствовал тому, что ФРГ впервые стала играть лидерскую роль. В этот период Германия стала незаменимой страной, поскольку только её экономическая мощь и стабильные финансы были способны спасти страны Южной Европы от банкротства. Что касается Ангелы Меркель, то она политически окрепла и заслужила уважение своих европейских коллег, без устали принимая участие в саммитах по разрешению финансового кризиса. Ей удалось заполнить вакуум лидерства: другие крупные европейские страны, такие, как Франция, Испания или Италия, были в слишком плохом финансовом положении, а Великобритания оставалась в стороне, не будучи членом Еврозоны", - пишет Welt.

И сейчас, даже несмотря на пандемию, экономика Германии остаётся крупнейшей и самой устойчивой в Европе. Чего не скажешь о политической репутации Меркель – она всё же пошатнулась. После миграционного кризиса 2015 года, когда канцлер своим единоличным решением открыла для сирийских беженцев границы Германии, а значит и всего Евросоюза – немцы престали называли Меркель мамочкой, с тех пор они называют её канцлером мигрантов.

"Ей никогда не простят 2015 год, когда она сказала – мы примем всех, мы открываем границы, мы готовы к тому, что сотни тысяч беженцев приедут в Германию, мы способны всех их принять. Никто не понимал этого тогда, никто не понимает этого сейчас и, конечно, она так и останется канцлером мигрантов, канцлером мигрантского кризиса", - уверен Александр Сосновский, политолог (ФРГ).

В то время, когда журнал Time нахваливал Меркель за святость, называя не просто человеком года, а "канцлером свободного мира", мигранты с Ближнего Востока, пользуясь её добротой, устанавливали в Германии свои порядки и свои правила – убивали, насиловали и никого не боялись.

"Немцы исходили из того, вернее, госпожа Мекрель, что этих людей, страждущих из арабских стран, можно будет быстро интегрировать, что они быстро выучат немецкий язык, что они забудут свой фундаменталисткий ислам, что они примут либеральные ценности", - сказал Александр Рар, политолог (ФРГ).

Ещё в список кризисов, с которыми столкнулась Меркель, немецкий журнал Spiegel отнёс президентов США, Турции и России. Причём, если Трампа назвали всего лишь тщеславным, а Эрдогана – занозой, то для описания отношений Меркель и Путина использовали самые зловещие обороты.

"Отношения с российским президентом были самой важной ролью Меркель в международной политике: она была посредником Запада в переговорах с Россией… В первую очередь, её задачей было поставить Путина на место и настаивать на сохранении западных ценностей", - пишет издание.

Интересно, а знала ли Меркель о своей главной миссии, которую ей приписывают? Потому что сама канцлер явно решала другие задачи, выстраивая деловые отношения с Россией. Да, и жизненные принципы Меркель очевидно расходятся с принципами многих западных журналистов и политиков.

"Очень многие политики из стран Восточной Европы – государства Балтии, Польша, Чехия, многие другие страны - мы видим, что там люди, которые сформировались в 60-70-80-е годы, так и продолжают относиться к России как к второму уменьшенному изданию Советского Союза и приписывают современной России все грехи нашего общего прошлого. Вот госпожа Меркель от этого соблазна устояла. И за это ей можно сказать искренние слова благодарности. Она оказалась, не в пример многим, политиком из современности, и политиком со стратегическим видением будущего и своей страны, ну и объединённой Европы", - прокомментировал Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.

Так что никакой псевдомиссии по отношению к России у Меркель не было. Благосостояние Германии – вот её единственная цель и её главный проект. Тот, кто этого не понял, называет Меркель слабохарактерной, а тот, кто понял – единственным европейским политиком с мужским характером. И достроенный, вопреки запретам Америки, газопровод "Северный поток-2" – прямое доказательство здорового прагматизма Меркель.

"Северный поток-2" - это, конечно, гигантское достижение. Потому что при всём том давлении, которое оказывали на Германию – Германия выстояла, и "Северный поток-2" не столько как энергетический проект, сколько как свидетельство эмансипации Германии. И это, конечно, понимают все прекрасно. Германия впервые за послевоенное время показала США, что способна принимать самостоятельно решения и решения отстаивать, и эти решения выполнять. Это, конечно, очень важный шаг", - Александр Сосновский, политолог (ФРГ).

Меркель даже называет "Северный поток-2" не российско-германским проектом, а европейским. В общем, она всегда давала понять, что думает не только о будущем Германии, но и Европы в целом. Кстати, такую же принципиальность Меркель демонстрировала и в отношениях с Киевом. Например, когда в 2008 году на саммите в Бухаресте Украина активно и настойчиво просилась в НАТО, именно голос Меркель стал решающим. В общем, не зря её называют самой влиятельной женщиной мира.

"Меркель сказала - пока безопасность моей страны больше выигрывает от того, что Украина не является членом НАТО, чем от того, что вы являетесь членом НАТО, мы будем против", - вспоминает Александр Чалый, чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Вот и сейчас Меркель не скрывает, что у неё есть лишь одно желание – чтобы новым канцлером Германии стал такой политик, который тоже умел бы находить баланс между амбициями и прагматизмом. Потому что только в таком случае Германия сможет продолжать гордиться стабильностью.

"Достойная работа, оплата труда и наличие свободных рабочих мест - всё это будет доступно только в том случае, если мы продолжим оставаться одними из лучших в мире. Армин Лашет, будучи премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия, борется за каждое рабочее место. И я могу заверить, что он продолжит заданный курс на укрепление конкурентоспособности уже на посту канцлера нашей страны", - заявила Меркель.

Эту речь оппозиция, естественно, не одобрила. Канцлера освистали и попросили побыстрее покинуть и сцену, и свой кабинет. Впрочем, Меркель за 16 лет слышала и не такое – привыкла и внимания не обратила. Да и политологи напоминают, что в ближайшее время объективно оценить масштаб личности Меркель немцы смогут только в том случае, если новый канцлер окажется не способным приумножить или хотя бы сохранить доставшееся ему политическое и экономическое наследие. Но в любом случае, кто бы не занял кабинет канцлера Германии – ему будет непросто стать лучше Меркель, хотя бы потому что именно она на данный момент занимает первое место в международном рейтинге доверия мировым лидерам.

Вера Щирова, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В центре событий". "ТВ Центр".

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