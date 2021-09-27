ФСБ предотвратила теракт в Уфе

У преступников был тайник с оружием и нацистской символикой

В Уфе сотрудники Федеральный службы безопасности (ФСБ) задержали пятерых неонацистов, которые готовили теракт против работников правоохранительных органов.

Как удалось выяснить службе безопасности, молодые люди 2001-2003 годов рождения готовили террористический акт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов.

В ходе обысков по месту жительства преступников сотрудники ФСБ обнаружили тайник, в котором хранились холодное оружие, СВУ, его компоненты и инструкция. Кроме того, изъяты изображения лидеров Третьего рейха и другая националистическая атрибутика, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Следственный комитет уточнил, что возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств". Обвиняемые арестованы.

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