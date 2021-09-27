Дожди на Кубани и снегопады в Кузбассе: Россия оказалась во власти непогоды

Москвичей погода тоже не радует

Повалены деревья, оборваны линии электропередачи, а на дорогах лёд. В Кемеровской области ликвидируют последствия непогоды. На регион обрушились снегопад и сильный ветер. Более 6 тысяч человек остались без света. А на юге страны - проливные дожди. На Кубани спасатели откачивают воду из подтопленных жилых домов.

На загородных трассах уже десятки аварий. По улицам Кемерово медленно, но еще можно проехать. Хотя в ближайшие часы, говорят синоптики, дороги превратятся в катки.

Сегодня, по прогнозам, в Кузбассе ударят первые заморозки. Температура опустится до минус трех. Ухудшит обстановку и шквалистый ветер. Вот уж буквально - как снег на голову. Вдоль обочин поваленные деревья. Во дворах и на газонах растут сугробы. Виной всему высотный циклон. Он и стал причиной первого насыщенного влагой снега, который сейчас засыпает Кузбасс.

На улицах - снежная каша. Оборваны провода. Без света остались более 6 тысяч человек. В коммунальных и экстренных службах не смолкают телефоны. Люди постоянно сообщают о новых авариях.

Первый снег выпал и на юге страны - в горах Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Но если на горных курортах, в Архызе и Красной поляне, снег туристам только в радость, то непогода в низине натворила новых бед.

На Кубани еще не успели справиться с последствиями недавнего наводнения, а на улицах вновь лужи по пояс. Под воду ушел Геленджик.

Дождь стеной и в окрестностях Сочи. На дорогах словно в реках застревают машины. Бархатный сезон безнадежно испорчен. На пляжи не выйти. Из окон гостиниц даже моря не видно.

В поселках сотрудники МЧС откачивают из домов воду. Помогают вынести вещи. В комнатах от сырости портится мебель, в садах и огородах на корню гниёт урожай.

Погодные качели предстоит пережить Москве и области. И без того совсем не солнечное бабье лето и потепление до плюс 12 уже в среду сменятся резким похолоданием. Температура воздуха, говорят метеорологи, может опуститься до нуля.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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