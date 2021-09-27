Коронавирус в России выявили еще у 22236 человек

Вылечились 13513 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 22236 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 779 человек, выздоровели 13513 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3387. В Московской области за сутки заболели 1330 человек, в Санкт-Петербурге - 1527.

За весь период пандемии в стране выявлено 7443149 случаев инфекции. Умерли 204679 пациентов. Выздоровели 6618117 человек.

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