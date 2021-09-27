В Великобритании начались драки на заправках из-за дефицита бензина

В королевстве перебои с доставкой топлива на заправки

Великобританию лихорадит топливный кризис. Заправки опустели, а там, где еще есть остатки горючего, образовались огромные очереди.

Местным жителям приходится бороться за бензин в буквальном смысле. Некоторые даже вступают в рукопашную, не поделив дефицитное топливо. Те, кто успел занять выгодное место на заправке, пытаются запастись впрок, и это тоже становится поводом для драк.

Полиция безуспешно призывает британцев к благоразумию. Нефтяные компании поспешили объяснить: запасов горючего достаточно, но после выхода Британии из Евросоюза не хватает водителей, которые довезли бы топливо до заправок.



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