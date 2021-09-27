В зоопарке Челябинска расследуют серию отравлений животных

Погибли сразу несколько зверей

В Челябинске криминалисты расследуют циничное преступление в местном зоопарке. Целая серия отравлений стала причиной массовой гибели животных. На месте нашли 7 килограммов улик - это сумка с неизвестным мясом. Есть ли в нем яд, выясняют эксперты. Но главный вопрос: кому и зачем это понадобилось.

Гималайского медведя Харитона сотрудники челябинского зоопарка кормят фактически с рук. Животное еле ворочает языком в прямом смысле слова. Сил практически нет, даже чтобы выйти из своего домика. Видно, что Харитону очень плохо.

Согласно заключению ветеринаров, у Харитона и бурого медведя Бусинки - острое отравление: сильная рвота, пена из пасти, судороги, диарея. Практически не реагировали на внешние раздражители. Сейчас стало немного лучше. Находятся под круглосуточным наблюдением и, скорей всего, животных спасти удастся. Однако на прошлой неделе в этом же зоопарке погибли другие два медведя - Маша и Стёпа. Симптомы были очень похожи. Это как раз Степан - съёмка архивная. Он был любимцем публики.

"Это очень печально. Это очень грустно - гибель двух медведей. Тем более, один из них - это Стёпка. Одно из первых животных зоопарка. Один из долгожителей зоопарка", - говорит ветеринарный врач Карен Даллакян.

Несмотря на то, что вся еда в зоопарке проходит строгий ветеринарный контроль, животные были отравлены, уверены сотрудники. При этом отравлены умышленно. На прошлой неделе в зале экзотических животных была найдена бесхозная сумка. Внутри - расфасованные семь килограммов фарша и варёного мяса. В зоопарке рассказывают, что вереница отравлений идёт с начала сентября. Причём у животных, чьи рационы существенно отличаются.

"По бурым медведям заметили, что у них болезненное состояние, 23 числа утром. Сотрудники пошли на обход и заметили, что у них симптомы болезни. До того у нас 13 числа начала болеть медведица Бусинка, её начали лечить - она выздоровела. А ещё раньше, с 5 по 8 сентября, болели северный олень, пятнистый оленёнок. Их спасти не удалось", - рссказывает ведущий зоолог Челябинского зоопарка Эвелина Сабашвили.

Во всех случаях гибели животных были проведены вскрытия, которые подтвердили догадки ветеринаров — сильное отравление. Образцы тканей погибших медведей и оленей, равно как найденное в сумке мясо, отправлены на криминалистическую экспертизу.

"По факту гибели животных в челябинском зоопарке сотрудниками отдела полиции Центрального управления МВД России по городу Челябинску проводится проверка", - говорит пресс-секретарь управления МВД Челябинска Любовь Гайнуллина.

Если во всех образцах будет обнаружен яд, возбудят уголовное дело. При этом отмечается: ранее в Челябинске уже были аналогичные случаи умышленного отравления животных. Мотив - месть новому руководству, которое меняло коллектив. Сейчас зоопарк закрыт. После сообщения об умышленном отравлении животных неравнодушные горожане принесли ко входу мягкие игрушки и трогательное письмо о том, почему нельзя убивать животных.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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