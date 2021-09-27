Более 100 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве

Опыт оказался очень полезным

Свыше ста тысяч телемедицинских консультаций провели для посетителей павильонов "Здоровая Москва" с момента их открытия в мае этого года.

Если у пациента в ходе первичного обследования найдены какие-либо отклонения, с ним связывается врач и назначает дополнительные анализы или выписывает необходимые направления. Такой вид консультаций позволяет максимально сократить время между выявлением заболевания и оказанием квалифицированной медпомощи.

"Широкое применение удаленной консультаций и контроля медицинскими сотрудниками показал свой успешный опыт в период пандемии. Этот опыт мы активно применяем для граждан, прошедших обследование в павильоне "Здоровая Москва", у которых выявлены отклонения. С ними связывается врач телемедицинского центра, проводится персональное сопровождение до момента постановки диагноза и назначения лечения", рассказывает руководитель телемедицинского центра Департамента здравоохранения города Москвы Мариам Пахуридзе.

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