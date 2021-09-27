Скончался киновед Кирилл Разлогов

Ему было было 75 лет
Ушёл из жизни Кирилл Разлогов - один из ведущих киноведов страны, талантливый журналист и незаурядный педагог.
Этот человек знал о кино, кажется, всё. Окончив исторический факультет МГУ, он продолжил изучать искусствоведение, получив докторскую степень. В звании профессора преподавал во ВГИКе.
Разносторонние знания и фантастическое чутьё никогда не обманывали Кирилла Эмильевича. Многие годы именно Разлогов возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России. Он также был программным директором Московского Международного кинофестиваля и при отборе фильмов пытался раздвинуть привычные рамки восприятия киноискусства.
Кириллу Разлогову было 75 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram