Скончался киновед Кирилл Разлогов

Ему было было 75 лет

Ушёл из жизни Кирилл Разлогов - один из ведущих киноведов страны, талантливый журналист и незаурядный педагог.

Этот человек знал о кино, кажется, всё. Окончив исторический факультет МГУ, он продолжил изучать искусствоведение, получив докторскую степень. В звании профессора преподавал во ВГИКе.

Разносторонние знания и фантастическое чутьё никогда не обманывали Кирилла Эмильевича. Многие годы именно Разлогов возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России. Он также был программным директором Московского Международного кинофестиваля и при отборе фильмов пытался раздвинуть привычные рамки восприятия киноискусства.

Кириллу Разлогову было 75 лет.

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