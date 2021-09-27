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На Новодевичьем кладбище Москвы установили памятник Олегу Табакову

15:24
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Он символизирует главные вехи в жизни актера, режиссера и педагога

В Москве установили памятник Олегу Табакову - на Новодевичьем кладбище, где похоронен великий артист и основатель одного из лучших театров в стране.

Три небольших стелы тёмного мрамора объединяет крест из зелёного стекла особой плавки. По задумке автора композиции, известного театрального художника Николая Симонова, эти колонны обозначают главные вехи в жизни Олега Павловича - "Современник", МХТ, и "Табакерку".

Впрочем, и поклонникам Табаков запомнился тоже в трех ипостасях, равных по мере таланта и силе самоотдачи: актёр, режиссёр и педагог.

"Ещё очень важно, что здесь уже ученики его учеников. Вот этот путь, который запустил он, как с космодрома Королев, мне кажется, его творческий путь не только продолжается, он и начинается", - сказал Владимир Машков.

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Памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову
Памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову
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