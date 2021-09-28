Для борьбы с дефицитом бензина в Великобритании привлекут армию

Военные будут развозить топливо по заправкам

На заправках бензина нет, но в целом он есть. И продуктов хватает, просто полки пустые. Нет, это не лихие 90-е на постсоветском пространстве. По всей Британии раздается такое привычное и почти забытое нами:

— Вас здесь не стояло!

В северном Лондоне драка на заправке, кто то пытался без очереди пролезь, BBC сообщает: на одной бензоколонке ошалевшие автолюбители совершили наезд на сотрудницу. Неладно что-то в королевстве. Министр транспорта Великобритании осудил массовую панику и выступил с заявлением

"У нас не то чтобы нехватка бензина в стране. Нам просто надо сделать так, чтобы люди заправлялись тогда, когда им нужно заправиться", - заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

Сразу после заявления об отсутствии дефицита даже те, кто не планировал запасаться бензином, помчались на заправки. Министр обвинил во всем британскую Ассоциацию грузовых перевозчиков, которая объявила, что соединенному королевству не хватает 90 тысяч дальнобойщиков и водителей бензовозов. Министра немедленно уличили в передергивании фактов. После развода с Евросоюзом приток дешевой рабочей силы с континента в Соединенное королевство сошел на нет.

Исход европейцев оставил Великобританию без водителей, поваров, строителей и живодеров. Гордо развернув знамена Brexit, Британия, свысока посматривавшая на всяких там мигрантов, которые пытались прорваться на Альбион, вдруг осознала, что на стройках работать некому, садиться за руль грузовика коренные жители королевства не спешат. И брать в руки нож, чтобы валить скот тоже не горят желанием. Сетевые магазины переманивают водителей у конкурентов, обещая высокую зарплату. С полок сметают всё, что можно съесть, дорожает кофе, сахар, апельсины, даже привычная овсянка. Дефицит пива в пабах, шкаф или холодильник, который раньше можно было купить с доставкой завтра, теперь приходится ждать месяцами. А тут ещё цены на газ подскочили - с начала года в Британии на 250%. Жители королевства и представить не могут, какие счета за отопление они будут получать этой зимой. Газете Daily Mail, пытавшейся демонизировать "Северный поток-2" и обвинить Россию в создании дефицита газа, ответили британские читатели

"Очередная попытка демонизировать Россию, смеющую продавать свои энергоресурсы, пока американские военные шагают по всему миру, грабя другие страны и лишая их нефти и природных богатств", - пишет один из читателей.

Соломоново решение принял премьер-министр Борис Джонсон: военные придут на подмогу и армейские бензовозы ликвидируют дефицит топлива на заправках. Продукты по магазинам развозить, а также заказанные холодильники и диваны тоже будут солдаты Её величества? Британское правительство, так гордившееся победой над трудовыми мигрантами, решило выдать несколько тысяч виз на 2-3 месяца дальнобойщикам из континентальной Европы. Особого энтузиазма в Британии эта инициатива не вызвала – торговые сети обещают пустые полки к Рождеству

Так что бензин есть, и продуктов хоть отбавляй. Просто заправки и полки в супермаркетах пустые. Просто в действительности все не так как на самом деле.

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