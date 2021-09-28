Итоги выборов в Германии: коалицию СДПГ и ХДС/ХСС сочли маловероятной

Лашет не захочет становиться вторым после Шольца

Итоги выборов в Германии: партия Ангелы Меркель уступила лидерство социал-демократам и теперь создание правящей коалиции - главная тема жаркой дискуссии, которую ведут эксперты и политики. Есть ли шансы стать канцлером у преемника Меркель Армина Лашета или кабинет министров возглавит лидер социал-демократов Олаф Шольц? Новое правительство уже не сможет обойтись без представителей партии "Зеленых". Каким тогда будет внешнеполитический курс Германии и как Берлин будет выстраивать отношения с Москвой?

Итоги выборов в Германии и варианты коалиции с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Думаю, что этот сценарий (коалиция СДПГ и ХДС/ХСС, - прим. редакции) может стать реальным, если провалятся совсем другие. То есть, на сегодняшний он наименее вероятен, наименее предпочтителен. Но в случае, если и СДПГ и ХДС/ХСС не смогут сформировать трехпартийную коалицию, как они хотят, с "Зелеными" и либералами, то тогда да. Но проблема заключается в том, кто будет канцлером. Поскольку СДПГ все-таки набрало больше число голосов, чем ХДС/ХСС, то логично предположить, что в новой большой коалиции канцлером должен быть Олаф Шольц. Для партии Ангелы Меркель, для ХДС/ХСС, которые возглавляла Германию последние 16 лет, причем были в большинстве в парламенте, то для них недопустимо по соображениям престижа становиться партией №2 в большой коалиции. И, конечно, Армин Лашет не пойдет на то, чтобы стать вице-канцлером в правительстве Шольца", - заявил Суслов.

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