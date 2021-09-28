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Три ребенка погибли при пожаре в Самарской области

08:17
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Еще троих детей удалось спасти

Трое детей погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме в Самарской области.  Сообщение о возгорании в селе Ольгино поступило в МЧС в первом часу ночи.

По предварительным данным, очаг находился в квартире, на первом этаже. Там проживала семья с шестью детьми. Троих из них удалось спасти отцу, ему помогли соседи. Через час прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 24 человека и ликвидировали открытое горение. Обнаружены тела двух девочек и одного мальчика.

Сотрудники Следственного комитета выясняют  обстоятельства трагедии, прокуратура проверяет соблюдение мер пожарной безопасности управляющей организацией, которая обслуживает дом. 
 

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Три ребенка погибли при пожаре в Самарской области
Три ребенка погибли при пожаре в Самарской области
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