Три ребенка погибли при пожаре в Самарской области

Еще троих детей удалось спасти

Трое детей погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме в Самарской области. Сообщение о возгорании в селе Ольгино поступило в МЧС в первом часу ночи.

По предварительным данным, очаг находился в квартире, на первом этаже. Там проживала семья с шестью детьми. Троих из них удалось спасти отцу, ему помогли соседи. Через час прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 24 человека и ликвидировали открытое горение. Обнаружены тела двух девочек и одного мальчика.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии, прокуратура проверяет соблюдение мер пожарной безопасности управляющей организацией, которая обслуживает дом.



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