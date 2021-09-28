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КНДР пообещала никому не угрожать и запустила ракету

08:23
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Пхеньян заявляет о законном праве на самооборону

Пхеньян вновь нарушил спокойствие в регионе. Этой ночью КНДР провела пуск по меньшей мере одной ракеты.

Как предполагают в Сеуле и Токио, скорее всего, это баллистический снаряд. Он упал за пределами японской исключительной экономической зоны. Если подтвердится, что Северная Корея действительно проводила испытания подобной ракеты, то это будет третий пуск в текущем году.

По странному стечению обстоятельств неопознанный снаряд был направлен в Японское море практически параллельно с выступлением  на сессии Генассамблеи ООН постоянного представителя КНДР. Ким Сон заявил, что его страна никогда не нарушит и не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи и других соседних государств. И Пхеньян использует законное право на самооборону, а при отказе Вашингтона от враждебной политики охотно пойдёт ему на встречу.

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