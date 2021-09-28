Российские военные доставили в сирийский Аль-Баляд четыре тонны продуктов

Гумпомощь будет поступать, пока ситуация в городе не улучшится

Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в сирийский Аль-Баляд. Город сильно пострадал во время гражданской войны, а некоторые улицы боевики сдали только месяц назад. Жители остро нуждаются в продовольствии. Как отметили в нашем Центре по примирению, гуманитарные конвои будут поступать в Аль-Баляд, пока ситуация не улучшится.

В этих коробках (см. видео) - все то, чего нет в местных магазинах: сахар, мука, крупа. Всего более четырёх тонн. Один такой пакет весит восемь с половиной килограммов. В прямом смысле ощутимая помощь тем, кто и не помнит, когда последний раз нормально питался.

"После окончания боевых действий район нуждается в восстановлении домов, школ, больниц. И конечно нужно обеспечить население продовольствием, которого сейчас не хватает", - говорит представитель администрации Дераа Джихат Набут.

Боевики согласились покинуть Аль-Баляд месяц назад после переговоров, которые проходили при участии российского центра по примирению враждующих сторон. Часть из них уехали на север в Идлиб, в турецкую зону ответственности. Большинство же сдали оружие, урегулировали свой статус и получили амнистию. Местные жители и не верили, что смогут пережить блокаду.

"Спасибо России, спасибо российским солдатам за защиту и помощь. Бог вас послал нам. Мы видели смерть много раз и рады, что все закончилось. Спасибо большое за помощь", - говорит Фальха Инмери Гасен.

За гуманитарной помощью приходят и беженцы. Мунтаба Абнхата работает учителем, зарплата не высокая. Женщина вернулась в свой родной дом пару недель назад.

"Во время войны было страшно. Я сбежала. Сейчас смогла вернуться. В городе тишина и покой, открыты все дороги. Жизнь начинает налаживаться", - говорит она.

Гуманитарные конвои будут приходить сюда, пока ситуация с продовольствием не наладится. О сроках не загадывают. Главное, этот процесс все же начался.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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