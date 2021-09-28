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Жителей острова Ла Пальма предупредили о новой опасности из-за вулкана

09:30
  • вторник
  • 28 сентября 2021

При контакте лавы с морской водой может произойти взрыв

Жителей испанского острова Ла Пальма, где уже неделю продолжается извержение вулкана, теперь предупреждают об опасности мощного взрыва. Он может произойти при контакте лавы с морской водой.

Огненная гора после небольшого затишья вновь проснулась. И раскалённые потоки, сжигая всё на своем пути, устремились к побережью. До океана осталось менее километра. При контакте с лавой, говорят эксперты, произойдёт химическая реакция и в атмосферу попадут вещества, токсичные для здоровья человека.

Уже эвакуированы более шести тысяч жителей. Полностью опустели четыре населённых пункта. Сожжены около пятисот домов. Международный аэропорт острова работает с перебоями. Десятки рейсов задержаны из-за вулканического пепла. В ближайшее время правительство Испании планирует объявить Ла Пальму зоной бедствия. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение Огненной горы может длиться до трёх месяцев.

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