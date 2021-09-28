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Минобороны показало видео учений авиации Тихоокеанского флота

10:24
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Вертолеты и самолеты произвели пуски ракет и бомбометания

Противолодочные самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота не допустили проникновения условного противника вглубь территории.

По легенде учений, вражеский десант высадился на одном из пляжей Авачинской губы. В заданный район были направлены КА-29 и Ил-38. Они быстро обнаружили неприятеля. Вертолёты произвели ракетные пуски и  стрельбу из авиационных пушек по мишениям в прибрежной полосе.

Затем за работу принялись экипажи самолётов. Они поразили цели, сбросив на условного неприятеля бомбы. Как отметили в Минобороны, полёты и практическое бомбометание прошли в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.

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