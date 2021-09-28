"Атриум" могут закрыть до конца года из-за посетителей без масок

Торговому центру грозит штраф

Московский торговый центр "Атриум" могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

В ходе рейдов установлено, что многие посетители ТЦ находились в нем без средств индивидуальной защиты. Кроме того, на кассах некоторых магазинов обслуживали посетителей без масок, или надетых на подбородок.

Теперь ТЦ грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если отсутствие масок привело к причинению вреда здоровью человека штраф вырастет до 1 миллиона, либо магазину грозит закрытие на 3 месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram