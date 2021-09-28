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"Атриум" могут закрыть до конца года из-за посетителей без масок

10:37
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Торговому центру грозит штраф

Московский торговый центр "Атриум" могут закрыть на 90 суток за нарушение масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

В ходе рейдов установлено, что многие посетители ТЦ находились в нем без средств индивидуальной защиты. Кроме того, на кассах некоторых магазинов обслуживали посетителей без масок, или надетых на подбородок.

Теперь ТЦ грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если отсутствие масок привело к причинению вреда здоровью человека штраф вырастет до 1 миллиона, либо магазину грозит закрытие на 3 месяца.

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