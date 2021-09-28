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Зрители ТВЦ собирают средства для лечения Насти Лемешевской

11:55
  • вторник
  • 28 сентября 2021

У девочки саркома Юинга левой бедренной кости

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство! 

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Насти Лемешевской из Краснодарского края. В три года девочке диагностировали онкологическое заболевание – саркома Юинга левой бедренной кости. В процессе лечения пораженный участок удалили и заместили эндопротезом. Но Настя выросла, левая нога стала короче правой на 12 сантиметров. И девочка уже не может самостоятельно ходить. Чтобы вернуться к нормальной жизни, ей необходим новый эндопротез. Однако стоимость его слишком высока - больше четырех миллионов рублей. Оплатить его родители не в состоянии и без вашей помощи им не обойтись.

Помочь просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

— Только быстро не бегай!

— Ты думаешь, я буду сейчас быстро бегать? Я буду только после операции быстро бегать, ты меня не поймаешь!

Как это – быстро бегать, Настя Лемешевская уже и не помнит. Но почти каждую ночь ей сниться сон, как она, здоровая, бежит по дороге к своим друзьям, чтобы поделиться радостной новостью.

"Я, когда буду уже уверенно ходить без костылей уже, я, наверное, попробую прогуляться, рассказать всем своим друзьям, что я могу ходить", - говорит Настя.

Большая беда пришла к маленькой девочке после дня рождения. Тогда Насте исполнилось три года. Радость, шарики, конфеты, а уже через несколько дней – страх, отчаяние и боль.

"Утром встаем, говорит: "Мама, я не могу встать". Я к ней подхожу, а у нее аж нога синяя! Там бомба вот такая", - вспоминает мама Насти Татьяна Лемешевская.

В краснодарской больнице поставили страшный диагноз – саркома Юинга левой бедренной кости 2 степени. Кость была сломана, рак буквально разъел маленькую ножку. Действовать нужно было немедленно. Девять химиотерапий не решили проблему. Оставалось лишь плакать в подушку.

Краснодарские врачи предложили ампутацию. В московском онкоцентре Блохина ножку обещали сохранить. Настю повезли в Москву.

"Пациентке было начато спецлечение, длительное, порядка года, проводилось с органосохраняющим хирургическим лечением в объеме резекции пораженного участка кости с замещением дефекта индивидуальным эндопротезом", - говорит врач – детский онколог ФГБУ Нмиц онкологии им. Н.Н.Блохина Вахтанг Харбедия.

Бедро удалили вместе с двумя суставами: коленным и тазобедренным. Вместо него поставили эндопротез, который позволил девочке ходить. Но из старого протеза Настя выросла и в 2017 году его пришлось заменить на новый. Тогда очень помогли неравнодушные люди, которые оплатили дорогое лечение.

Вскоре оказалось, что с новым эндопротезом девочка не может самостоятельно ходить. Из-за того, что первая операция была сделана рано – в 4 года, растущие кости оказались не готовы к такой нагрузке.  У Насти деформировался таз. Произошёл вывих головки эндопротеза из вертлужной впадины, образовалась большая разница в длине ног. Последние 4 года девочка передвигается только с помощью костылей, или прыгая на одной ноге. Теперь появилась возможность все исправить.

"Операцию нужно проводить незамедлительно, чтобы успеть компенсировать ту длину, которое сейчас у нее уже имеется укорочение", - говорит доктор Харбедия.

Специально для Насти уникальный раздвижной эндопротез на 2 сустава согласны изготовить в Чехии. Для девочки это спасение от инвалидности. Она наконец-то сможет ходить, и даже бегать. Но стоит он дорого – более четырех миллионов рублей. Для семьи, в которой работает один отец, четыре миллиона – сумма астрономическая. Надежда на добрые сердца, которые помогут и в этот раз.

"Я ее поставлю на ноги. Я найду в себе силы, мы справимся. Ну просто нам надо чуть-чуть помочь. Такие деньги мы не найдем", - говорит мама Насти Татьяна.

Вместе мы можем помочь! Достаточно отправить в СМС любую сумму цифрами на номер 8385. Даже небольшое пожертвование для Насти – это мостик в то самое счастливое будущее, где она сможет сказать свои друзьям: "Я могу ходить".

Юлия Грабовская, Сергей Ким, "ТВ Центр".

Помочь просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Лемешевской, программа 1269

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Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
Настя Лемешевская
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