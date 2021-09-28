Последние данные о коронавирусе в России на 28 сентября

Заболеваемость растет

За сутки выявили 21559 новых случаев коронавируса. Выздоровели 17368 человек. В регионах вынуждены вводить дополнительные ограничения. Так, в Самарской области готовятся переводить школьников на дистанционное обучение. В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима.

Отделение реанимации. У каждого второго - обширное поражение лёгких. Лежать многие пациенты могут лишь на животе - так легче дышать. Диагноз "коронавирус" для некоторых стал неожиданностью. Ведь начиналось всё как обычная простуда.

"Думал ОРЗ, поработал. Становилось всё хуже и хуже. Я не привитый. Я хотел, просто времени по работе пока не было", - говорит Александр Гладков.

Сейчас, оказавшись на больничной койке, большинство сожалеет о том, что откладывали вакцинацию в долгий ящик.

Мадина Хуциева решила привиться после того, как провела в реанимации 9 дней. Повторения того кошмара не хочет.

"Кто вакцинируется, даже если болеет, легко это переносит! Так что я семье своей, родственникам, себе, мы все укололись!" – говорит Мадина.

Вакцинация - это единственный вариант обезопасить себя от тяжёлого течения болезни. Отечественные препараты, и это подтверждают исследования врачей, помогают легче перенести коронавирус и переболеть дома, а не в красной зоне на реанимационной койке.

"Она необходима. Это не значит, что человек стопроцентно не заболеет, но это даёт возможность перенести данную инфекцию в лёгкой форме. Мы ждали все вакцину и поэтому, конечно, как только появилась возможность, мы провакцинировались", - говорит врач-терапевт Нина Лобачева.

Тем более важно сделать это сейчас, когда на фоне сезонных вирусных инфекцией и кривая заболеваемости COVID-19 пошла вверх во многих регионах. Поэтому не стоит забывать и о важности соблюдения масочного режима и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. В Москве вновь усилили контроль. Сотрудники ОАТИ совместно с полицией ежедневно проводят специальные проверки в местах массового скопления людей. В одном из московских торгово-развлекательных центров накануне обнаружили целый список нарушений.

"Большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах велось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом: то есть, на подбородке или на шее. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работ по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей", - заявил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По кошельку владельцев торгового центра такая сумма не ударит, но может существенно подорвать репутацию. Тем более что в случае установления фактов причинения здоровья человеку, комплекс могут и закрыть до конца года.

Александра Сергомасова, Филипп Швырёв. "ТВ Центр".

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