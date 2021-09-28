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Под Ярославлем спасли повисшего на балконе пса (видео)

12:49
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Хозяин запер квартиру и уехал

В Тутаеве (Ярославская область) спасли истощенную собаку, которая пыталась сбежать из запертой квартиры.

Сегодня утром жители города заметили собаку, свисающую с балкона многоквартирного дома. Животное было насколько обессиленно, что не смогло сделать рывок и вытащить лапы из щели. Воющего пса спасли неравнодушные прохожие, использовав стремянку.

Волонтеры подали заявление в полицию на хозяина собаки. начата проверка. Оказалось, он запер в квартире пса и кота и уехал жить за Волгу. Кот не выжил, пишет издание "Подъем". 

Сейчас пес проходит лечение в одной из ярославских ветклиник на деньги неравнодушных людей. Ветеринары рассказали, что собака не ела около двух месяцев, у нее сильное истощение.  

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