Грибная охота: как правильно себя вести в лесу

Потеряться - еще не самое страшное

Тихая, но опасная. В Подмосковье наступил сезон грибной охоты - горячая пора для спасателей. Буквально каждый день они прочёсывают подмосковные леса в поисках тех, кто зашёл слишком далеко. Но, оказывается, потеряться в чаще - не единственная проблема.

Анастасия Сафонова и Валентина Климова обожают золотую осень не только за яркое убранство леса: в это время года начинается их любимая охота за грибами. Ножи, лукошки – пенсионерки готовы часами бродить в поисках добычи. Уверены, что это не только увлекательно, но и полезно.

"Ходим с удовольствием. Это наша жизнь, наше здоровье. Ходим ради прогулки. Ни сколько грибов наберем, сколько для здоровья: и сахар меньше становится, и ногам легче", - говорит Сафонова.

Пенсионерки считали, что за два десятка лет узнали в этом лесу каждый пенек. Эта уверенность и сыграла с ними злую шутку. Жилые дома, магазины, асфальтированная трасса, линия электропередач, прекрасно работает мобильная связь – казалось бы, вот же она, цивилизация. Но подмосковные ландшафты очень коварны для грибников: стоит перейти дорогу и на много километров простирается густой лес.

Когда женщины поняли, что заблудились, попробовали позвонить родным, однако они зашли в лес так далеко, что телефон уже не ловил сеть. Пробовали кричать, никто не откликнулся. С момента выхода из дома прошло уже больше восьми часов и родственники, заподозрив неладное, обратились к спасателям.

"По прибытию нашего отряда было 10 человек. Позже присоединилось еще 10 человек. Также участвовали сотрудник Росгвардии МВД. Также присоединились к нам добровольцы. Всего порядка 100 человек участвовало в поисках", - сообщил пожарный II класса ПСО №308 ПСЦ г. Москвы Виктор Ивасина.

Опасен не только сам лес, но и его обитатели. Так на днях в Можайском районе Подмосковья грибник наткнулся на медведя. Он смог выбраться на шоссе, однако зверь успел укусить его, в результате чего мужчина лишился ноги. Но спастись удается не всем.

Пенсионеркам повезло: они хоть и видели следы, самих диких животных не встретили. С собой у женщин было совсем мало еды, а взять спички или фонарик им даже не пришло в голову. Это, говорят спасатели, одна из главных ошибок тех, кто идет в лес.

"Обязательно надо взять мобильный телефон, надеть яркую одежду, взять с собой воду и перекус. Обязательно взять с собой свисток. Обязательно надо рассказать родственникам, когда вы идете, куда, на сколько", - инструктирует координатор поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт Олег Молодовский.

Поиски продолжались всю ночь. Спасатели привлекли кинологическую службу, а с рассветом в небе барражировал вертолет.

"Вертолет нас засек и, как это правильно называется, не знаю, наше место. И к нам уже шли двое спасателей. Мы стали кричать. И они нам отзываются: "Мы вас слышим, мы сейчас будем", - рассказывает Валентина Климова.

Женщины отделались легким испугом, им даже не понадобилась госпитализация. От своей страсти пенсионерки отказываться не планируют. Но готовиться к таким прогулкам впредь обещают тщательней.

Иван Колесников, Дмитрий Филиппов, Виктор Мальцев, Вадим Гребенченко. "ТВ Центр".

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