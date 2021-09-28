Путин анонсировал новую программу по расселению аварийного жилья

Президент вновь призвал "вытащить людей из трущоб"

Государство может принять дополнительные меры поддержки семей, в которых есть несовершеннолетние дети. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции и было посвящено подготовке бюджета страны на ближайшие три года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что такая адресная поддержка дополняет и является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан. По его словам, в предстоящие годы будет продолжено повышение пенсий. Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов - МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год. Но главным приоритетом, подчеркнул Владимир Путин, остается поддержка семей с детьми.

"В этом году предложил несколько новых мер на этот счёт, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребёнка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель... Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Отдельная важная задача – это создание современной, комфортной среды для жизни граждан. И здесь в части развития городов и посёлков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года", - заявил Путин.

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