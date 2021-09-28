В российских регионах усиливают коронавирусные ограничения

В Самарской области решили ввести QR-коды для посещения культурных и спортивных учреждений

За сутки в России выявили 21 559 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 17 тысяч 368 человек. В ряде регионов вынуждены вводить дополнительные ограничения. Так, в Самаре и области закрыли на карантин более 250 классов из-за COVID-19.

По расписанию в этом классе литературное чтение, но за партами нет ни одного ребенка. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Новодвинске школьников всё чаще отправляют на дистанционное обучение.

"Сейчас на карантине во всех школах 14 классов заболевших детей. Все классы выведены на дистанционное обучение. Из этих 14 классов есть те, что закрыты по ОРЗ-ОРВИ. Закрыто девять классов по коронавирусной инфекции", - сообщила Инна Крючкова, главный специалист отдела организации образования администрации Новодвинска.

Цифры заболеваемости в ряде регионов страны снова растут - об этом сегодня заявили в Кремле, обратив внимание субъектов федерации, что они сами решают, как противостоять пандемии. Принимаемые меры зависят от ситуации. Это кадры из Иркутской области - здесь за неделю развернули ещё 500 дополнительных коек.

"Думал ОРЗ, поработал. Становилось всё хуже и хуже. Я не привитый. Я хотел, просто времени по работе пока не было", - говорит Александр Гладков.

В регионе наблюдается рост госпитализаций, до сих пор большинство пациентов поступает без прививки от коронавируса.

"Большая часть ещё населения у нас не привита. И за счет этого идет рост заболеваемости. Многие себя ругают на этапе приемного бокса. Что вот, если бы привился, то, наверное, сейчас бы здесь у вас не лежал", - рассказала Анна Мельникова, заведующая ковидным госпиталем города Шелехов.

По данным Минздрава, расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией в России в 2021 году составят около одного триллиона рублей. Чтобы уменьшить темпы заболеваемости, в Самарской области приняли решение ввести QR-коды для посещения культурных и спортивных учреждений. На организацию процесса отведено две недели.

В Москве, где подобная система уже работала, не заявляют о каких-либо планах по ужесточению ковидных ограничений. Но за выполнением действующих мер начали следить заметно строже. В общественном транспорте активно проверяют наличие масок. Мобильные группы инспектируют торговые центры. Штраф за нарушение противовирусных правил для организаций достигает миллиона рублей.

"На сегодняшний день вы все, наверное, видели, действительно ряд крупных торговых центров в Москве уже получили на этой неделе предостережение. Ну, и собственно говоря, вот эта работа, она просто усиливается, будет вестись еще более интенсивно", - сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всё это закончится, когда большинство жителей страны выработают иммунитет. Поэтому вакцинация остаётся главной мерой защиты. Чтобы поддержать пожилых москвичей, мэр столицы Сергей Собянин продлил до конца года выдачу подарочных наборов для людей старше 65 лет. Такую коробку с полезными для поддержания здоровья предметами они получают после прививки. Кроме того, Сергей Собянин подписал постановление о выделении 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения COVID-19. В планах - до конца года получить более 20 тонн донорской крови, которая так нужна тем, кто свой иммунитет к инфекции выработать не успел.

Пётр Вершинин. Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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