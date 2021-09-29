Русские хакеры могут отдыхать: немцы и сами справились с нарушениями на выборах

Нарушений в ходе выборов было много

Пока немецкая пресса обсуждает, кто придет на смену Ангеле Меркель, рядовые избиратели и журналисты не перестают удивляться, а как быть с нарушениями, о которых рассказывает пресса?

Еще в июне авторитетное издание BILD задавалось вопросом, как далеко зайдут российские власти, чтобы добиться благоприятного для себя результата на предстоящих выборах в Бундестаг. Русских хакеров ждали как родных. Но и без них управились. Та же BILD 25 сентября за два дня до выборов публикует такую фотографию (см. видео), немецкий телеканал ARD выдал в эфир бегущую строку с результатами экзит-полов, где были указаны проценты, сколько голосов получила каждая партия. Еще бюллетени до участков не доехали, а немцы уже узнали, как они проголосовали. Это как? Цифры кто-то подсказал заранее? И заготовка случайно попала в эфир?

Случись такое в России, была общеевропейская сенсация: русские распределили голоса, не дожидаясь выборов!

Но в Германии такое невозможно. В отличие от России камер видеонаблюдения на участках немцы не ставят. Но местная пресса поясняет: "вбросы" в Германии - большая редкость: это сложно, потому что в избиркомах сидят люди разных политических взглядов, но все очень честные. Вот это аргумент!

Сами выборы прошли… Нет в России это считалось бы грубым нарушением. В Германии - просто особенности голосования.

В Любеке на избирательных участках не хватило шариковых ручек, чтобы избиратель мог поставить заветный крестик. Но это ладно. Дефицит бюллетеней был отмечен в Берлине. Это как? Немцы с их дотошностью и верностью порядку, не смогли подсчитать, сколько бюллетеней понадобится на участках? Или просто забыли подвезти? Ну и ладно, подвозили, чтобы всем хватило. А как же точный учет, а контроль за карусельным голосованием? Главное, чтобы у людей праздник состоялся. Зря что ли в очереди давились. А очереди в Берлине растянулись на сотни метров, и это в период, когда все обязаны соблюдать жесткую социальную дистанцию. Многие, постояв, решили просто не голосовать.

Главное не процесс, а результат! Это когда на российских участках очередь выстраивается, тут европейские комментаторы потирают руки: прозрачность выборов исчезает вместе с демократичностью. И результаты объявляют предсказуемыми. Два участка в Берлине к началу голосования просто забыли открыть, звали пожарных, чтобы вскрыть электронные замки.

По закону, участки должны закрыться в 6 вечера, потому что после этого публикуются предварительные данные по голосованию. Но не успели, очереди вон какие, где-то бюллетеней не хватило, поэтому участки в 6 вечера закрывать не стали. Мало ли что в законе написано. Рядовые избиратели, конечно, возмущаются, но официальные лица спокойны: выборы были демократичными, каждый мог воспользоваться своим правом голоса. Даже те, кому бюллетеней не досталось и их пришлось подвозить на такси? В Берлине государственный уполномоченный по выборам Петра Михаэлис была вынуждена признать: "Мы должны провести серьезное расследование, если избиратели не имели возможности проголосовать. В силу того, что не было достаточного количества бюллетеней или правильно оформленных бюллетеней".

А русских хакеров в Германии сейчас предпочитают к выборам особо не приплетать. С такой организацией голосования и такой прозрачностью, они смело могут брать отпуск. Потому что для России правила одни, а для старой европейской демократии - совсем другие. Даже если в действительности все не так как на самом деле.

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