Алла Демидова отмечает юбилей

Народной артистке РСФСР исполнилось 85

Сегодня юбилей отмечает известная советская и российская актриса театра и кино Алла Демидова. Народной артистке РСФСР исполняется 85.

Коллеги всегда восхищались её интеллигентностью и эталонным отношением к профессии. Окончив Щукинское училище, Демидова блестяще дебютировала в Театре на Таганке. Любимым партнёром по сцене был Владимир Высоцкий, по словам актрисы, с ним она сыграла две свои лучшие роли - Гертруду в "Гамлете" и Раневскую в спектакле "Вишнёвый сад".

Зрители помнят артистку и по образам в кино, а их более полусотни. "Щит и меч", "Служили два товарища", "Зеркало", "Стакан воды" - вот только несколько картин, в которых она снялась. Алла Демидова выступает с литературно-поэтическими программами, пишет книги и преподаёт.



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