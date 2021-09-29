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Алла Демидова отмечает юбилей

09:26
  • среда
  • 29 сентября 2021

Народной артистке РСФСР исполнилось 85

Сегодня юбилей отмечает известная советская и российская актриса театра и кино Алла Демидова. Народной артистке РСФСР исполняется 85.

Коллеги всегда восхищались её интеллигентностью и эталонным отношением к профессии. Окончив Щукинское  училище, Демидова блестяще дебютировала в Театре на Таганке. Любимым партнёром по сцене был Владимир Высоцкий, по словам актрисы, с ним она сыграла две свои лучшие роли - Гертруду в "Гамлете" и Раневскую в спектакле "Вишнёвый сад".

Зрители помнят артистку и по образам в кино, а их более полусотни.  "Щит и меч", "Служили два товарища",  "Зеркало", "Стакан воды" - вот только несколько картин, в которых она снялась. Алла Демидова выступает с литературно-поэтическими программами, пишет книги и преподаёт.
 

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Алла Демидова
Алла Демидова
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