ВОЗ заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в мире

Многие страны начали ослаблять ограничения

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 10%, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Этому способствует вакцинация населения.

Из-за улучшения ситуации некоторые государства постепенно ослабляют ограничения. Италия открывает туристические коридоры со странами и территориями, которые находятся за пределами ЕС. Речь идёт о Мальдивах, Маврикии, Сейшельских островах, Доминиканской Республике, Египте и Арубе.

Япония с 1 октября отменяет ранее введённый режим ЧС в девятнадцати префектурах. Он действовал более полугода. Власти рассматривают вопрос о введении паспортов вакцинации для населения.

А французы вопреки росту заболевания коронавирусом возвращают в обиход традиционное приветствие - поцелуи. Главный аргумент - в стране вакцинированы 70% населения. При этом соблюдение социальной дистанции и масочного режима нарушителей не волнует.

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