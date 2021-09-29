Улицы Владивостока ушли под воду после мощного ливня

Тонули автомобили, пешеходы добирались вплавь

Во Владивостоке устраняют последствия сильнейшего ливня, который обрушился сегодня на город. Из-за обильных осадков затопило дороги. С трудом передвигались по улицам не только пешеходы - в потоках воды тонули автомобили. При этом синоптики отмечают необычный характер непогоды.

Мощные дожди накрыли сегодня Владивосток. С осадками не справились ливневые канализации. В низинах моментально образовались глубокие лужи. Припаркованные автомобили оказались полностью в воде. На дорогах — настоящие реки. На улице Авровская, не дождавшись городских служб, работники местной автомойки решили самостоятельно бороться с потопом. Взяли лом и вскрыли ливневые решетки. Вода стала быстро уходить, но не все машины теперь подлежат восстановлению.

Осадки в городе прошли неравномерно. В некоторых районах — сильные ливни, в других — сухо и ясно. По словам синоптиков, такое редкое погодное явление трудно предсказать. Поэтому некоторые жители как обычно отправились утром за покупками, а когда возвращались домой, были сильно удивлены.

Вода затопила не только улицы, но и подземные пешеходные переходы. Дождь добавил работ дорожным службам: участки, где шел ремонт трасс, размыло водой, обвалился асфальт. Сейчас специалисты проверяют проблемные точки города, и планируют прочищать ливневки.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода во Владивостоке продержится ещё сутки. Затем осадки прекратятся, но уже существенно похолодает.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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