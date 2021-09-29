Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Насти Лемешевской

Нужно собрать еще почти 1,7 млн рублей

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Насти Лемешевской из Краснодарского края. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог девочке. Но нужно еще 1,67 млн.

В 3 года Насте диагностировали саркому Юинга левой бедренной кости, тогда пораженный участок удалили и заменили эндопротезом, но девочка выросла и ей нужна повторная операция, чтобы она смогла самостоятельно ходить. Но новый протез стоит больше 4 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Насте все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Полины Назаренко, программа 1259

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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