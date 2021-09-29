ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российскому союзу ветеранов — 65 лет

15:01
  • среда
  • 29 сентября 2021

Союз с юбилеем поздравил Владимир Путин

Российский Союз ветеранов сегодня отмечает юбилей. Движению, созданному маршалами Победы - Георгием Жуковым и Александром Василевским, исполняется 65 лет. Свои поздравления направил Владимир Путин, отметив вклад организации в патриотическое воспитание молодёжи.

Это одно из приоритетных направлений в работе движения. Поддержку в развитии предложил Общероссийский народный фронт. Так, один из форматов сотрудничества предполагает участие ветеранов в онлайн-проектах. В социальных сетях они смогут рассказать уникальные истории жизни

"Пользователей социальных сетей интересует не только развлекательный контент, но и познавательный. Народный фронт поддерживает несколько таких проектов. Например, "Обыкновенные герои" - истории, которые рассказывают ветераны получают отклик, их смотрят. Сейчас совместно с Союзом ветеранов мы будем искать новые форматы, которые были бы интересны", - говорит начальник управления интернет-технологий и мониторинга исполкома ОНФ Александр Жуков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ветераны ВОВ
Ветераны ВОВ
Общественный народный фронт
Общественный народный фронт
Общественный народный фронт
Общественный народный фронт
Общественный народный фронт
Общественный народный фронт
Награды ветерана
Награды ветерана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.