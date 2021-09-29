Российскому союзу ветеранов — 65 лет

Союз с юбилеем поздравил Владимир Путин

Российский Союз ветеранов сегодня отмечает юбилей. Движению, созданному маршалами Победы - Георгием Жуковым и Александром Василевским, исполняется 65 лет. Свои поздравления направил Владимир Путин, отметив вклад организации в патриотическое воспитание молодёжи.

Это одно из приоритетных направлений в работе движения. Поддержку в развитии предложил Общероссийский народный фронт. Так, один из форматов сотрудничества предполагает участие ветеранов в онлайн-проектах. В социальных сетях они смогут рассказать уникальные истории жизни

"Пользователей социальных сетей интересует не только развлекательный контент, но и познавательный. Народный фронт поддерживает несколько таких проектов. Например, "Обыкновенные герои" - истории, которые рассказывают ветераны получают отклик, их смотрят. Сейчас совместно с Союзом ветеранов мы будем искать новые форматы, которые были бы интересны", - говорит начальник управления интернет-технологий и мониторинга исполкома ОНФ Александр Жуков.

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