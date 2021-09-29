ОНФ предложил отдавать изъятую "санкционку" нуждающимся

Сейчас конфискованную продукцию уничтожают

Возможности передачи благотворительным организациям задержанных на таможне товаров обсудили сегодня в Москве, в ходе круглого стола.

Общероссийский народный фронт предложил не уничтожать конфискованную продукцию, а направлять её нуждающимся гражданам. При этом товары должны быть безопасны и разрешены для реализации в нашей стране. Росимущество поддержало данную инициативу. Для проработки всех необходимых правовых механизмов будет создана специальная рабочая группа.

"Нам нужно вместе с коллегами определиться, что мы должны передавать, услышать потребность, проанализировать те меры, которые необходимо принять, чтобы передаваемое было полезным и самое главное - безопасным для людей, и вместе реализовать эту задачу", - сказал замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Михаил Попов.

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