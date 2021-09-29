Благотворительный спектакль представили в Театре Наций

Все средства от продажи билетов передадут в фонд "Жизнь в движении"

Премьера в Театре Наций - благотворительный спектакль "Русский крест" по поэме Николая Мельникова. В трактовке известного режиссёра Марины Брусникиной искренний и пронзительный текст превратился в философскую притчу. На сцене - единственный актёр - Евгений Миронов.

Голосом Евгения Миронова из темноты говорит простой крестьянин, однорукий колхозный сторож Иван Росток. Он очнулся после очередного запоя и вдруг задумался над своей безрадостной жизнью.

Поэма "Русский крест" - о пути простого человека к духовности и вере. Для поэта Николая Мельникова текст оказался пророческим. Как и его герой, он трагически ушел из жизни в 2006 году, ему было 40 лет. Сам из православной крестьянской семьи, он писал о самом больном, о своей родной Брянщине - так, как чувствовал: бесхитростно, открыто и с большой верой в людей.

"Он в этой поэме, в своих отступлениях, поднимается до обобщения, и тогда становится не так просто, как кажется... Возникает какой-то объем, космос, философия, притча становится. Это не привязано ни к быту, ни к месту, а к простому человеку в этом нашем мире", - говорит народный артист России Евгений Миронов.

Эта история вне времени обращена к каждому зрителю. Слова волнуют, зовут и вдохновляют. Евгений Миронов несколько лет думал над тем, как показать поэму на сцене. Так появился формат концерта.

В этом спектакле пронзительный текст поэмы соединяется с электронной музыкой и фольклором. Такой прием передает простоту и глубину слов. И особенную щемящую ноту. Спектакль - живая музыкальная импровизация. Голоса и музыку прямо во время спектакля обрабатывает и преобразует композитор Николай Попов. Звучит обрядовый фольклор, лирические песни и церковные песнопения. Артисты играют на необычных инструментах.

"Мы используем кугиклы, женский народный инструмент. В них можно дуть как в трубочки, мы по ним стучим. Мы используем гребешок, расческу такую деревянную. По ней можно шуметь. Я использую варган, это один из древнейших инструментов", - рассказывает участник спектакля, руководитель ансамбля "Комонь" Илья Шаров.

Спектакль-концерт "Русский крест" - благотворительный проект "Театра Наций". Все средства от продажи билетов будут направлены в фонд "Жизнь в движении", который помогает детям получить протезы и научиться ходить.

"Эта вера в светлое и доброе помогает и нашему фонду творить чудеса. Мы не только ставим детей на протезы, мы их социализируем, помогаем сделать самостоятельные шаги в жизнь", - сообщил директор фонда "Жизнь в движении" Мария Соколова.

Природная народная сила спектакля у многих вызвала потрясение. Артистам аплодировали стоя.

Наталья Тарасова, Павел Суменков. "ТВ Центр".

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