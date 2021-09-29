Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Президент России рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител после вакцинации

Москва и Анкара не только компенсировали потери в товарообороте из-за пандемии, но и нарастили объёмы двусторонней торговли в этом году. Сегодня об этом в Сочи заявил Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский президент подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются в позитивным ключе, сотрудничество расширяется по всем направлениям: в политике, экономике, туристической отрасли, в борьбе с коронавирусом. Владимир Путин отметил, что непосредственное общение двух лидеров позволяет обсудить самый широкий круг вопросов, по которым Москва и Анкара готовы взаимодействовать. Реджеп Тайип Эрдоган согласился с подобной оценкой, отметив прогресс в развитии российско-турецких политических, экономических, торговых связей, а также сотрудничество в военно-оборонной сфере.

"Крупные проекты осуществляются, идет все по плану. В полном объеме запущен и работает "Турецкий поток" - газопроводная система в Турцию и транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз Вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные, турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно. Продолжается по плану работа по атомной электростанции "Аккую". На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно, имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", - сказал Путин.

"Я посетил "Аккую", где строится атомная электростанция: строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное планом время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции. Могу сказать, что там работают 13 тысяч человек: 10 тысяч – это граждане Турции, а три тысячи – это граждане России. Но также нужно отметить, что почти все эти работники прошли обучение в России. Это как раз приводит к тому, что наши отношения еще больше укрепляются", - отметил Эрдоган.

После переговоров с Владимир Путин, провожая турецкого коллегу, рассказал ему о том, что был вынужден некоторое время провести на самоизоляции из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Российский президент отметил, что сейчас у него высокий уровень антител и посоветовал Эрдогану в следующий раз ревакцинироваться "Спутником V".

"У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал Путин Эрдогану, уточнив, что также заболел его адъютант, с которым он работал весь день.

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