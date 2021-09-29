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В Британии придумали временное решение топливного кризиса

18:10
  • среда
  • 29 сентября 2021

Минобороны Соединенного Королевства уже одобрило запрос о помощи

Власти Великобритании привлекают резервные бензовозы и военных для решения топливного кризиса в стране. Министерство обороны Соединённого Королевства уже одобрило запрос о помощи, поэтому скоро британцы смогут увидеть солдат, управляющих грузовиками.

Отрасли прямо сейчас требуются 90 тысяч квалифицированных водителей. И решить проблему только с помощью военных вряд ли удастся. Однако нефтяные компании пообещали, что ситуация нормализуется уже на следующей неделе. Пока же перебои с доставкой бензина продолжаются. По-прежнему закрыты почти 90 процентов АЗС, а на работающих заправках за топливом выстраиваются многокилометровые очереди. Дело нередко доходит до рукопашной. Без бензина остановилась доставка товаров в рестораны и супермаркеты. Опустели полки в овощных отделах, на исходе - замороженные полуфабрикаты. А туалетную бумагу в некоторых магазинах уже начали продавать по три упаковки в одни руки.

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