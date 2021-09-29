Мишустин оценил исполнение бюджета за первое полугодие

В целом результаты хорошие, сообщил премьер

Более 10 миллиардов рублей правительство направит регионам на поддержку производителей зерновых культур. Об этом завил сегодня Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Дополнительные средства получат 62 региона. По словам премьер-министра, это позволит укрепить продовольственную безопасность страны и стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке. Также на заседании обсудили выделение дополнительных средств на развитие кинематографа. В частности, речь шла о помощи начинающим режиссерам. Они смогут снимать свои дебютные ленты полностью за государственный счет. Субсидией молодые авторы смогут воспользоваться в течение пяти лет после окончания профильного федерального вуза. Еще одна тема заседания – исполнение федерального бюджета за первое полугодие.

"Результаты в целом хорошие. Они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике. Прежде всего, благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших из-за пандемии отраслей. Они позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост. Восстанавливается деловая активность. Причем в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения. Снижается уровень безработицы. Это способствует росту оплаты труда. И, как следствие, укрепляется потребительский спрос", - заявил Мишустин.

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