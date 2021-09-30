На Западе любят всюду искать российский след

Свободная жестикуляция в режиме спонтанной импровизации. Героиней СМИ ненадолго стала сурдопереводчица, нанятая полицией во Флориде, чтобы донести важную информацию до слабослышащей аудитории. Некая Дерлин Робертс немедленно откликнулась на приглашение, чтобы люди, обделенные острым слухом, смогли внимать важной информации, которой спешили поделиться стражи порядка.

Прерывать выступление импровизатора не стали, но поинтересовались, что за выражения. Что это вы там руками выделывали? Выяснилось, что Дерлин Робертс не только совершенно не владеет дактильной азбукой, с помощью которой общаются неслышащие люди, ко всему ее биография украшена несколькими арестами за мошенничество.

Дурят аудиторию не только талантливые импровизаторы – в Сети развернулось целое движение, высмеивающее страсть американских СМИ к разного рода анонимным источникам, которые якобы делятся с журналистами самыми невероятными историями. Тоже импровизация.

Расцвет фабрики фейков пришелся на правление Дональда Трампа, который со свойственной ему прямотой даже составлял рейтинги фейковых СМИ и среди победителей в этой сомнительной номинации побывали New York Times и CNN, которые постоянно пытались Трампа разоблачить и обвинить в связях с русскими и игре на стороне Владимира Путина.

Страсть прессы к демонизации России так утомила интернет-сообщество, что началась кампания, пародирующая ведущие СМИ: "Сенсация от CNN- "Россия может иметь связи с Россией!"

Неплохо. Вполне в стиле "хайли лайкли", который стал отличительной особенностью антироссийской кампании в западной прессе. Когда предположений и анонимных сообщений из неведомых источников вполне хватало, чтобы выступить с самыми дикими обвинениями. Вот еще сенсация, как ее видит интернет: "Анонимные источники сообщают, что Россия финансирует Российскую армию".

Популярность набрал в Сети и другой сенсационный заголовок: "По сообщениям анонимных источников Владимир Путин может быть связан с Россией". Фабрика фейков не так уж сложно устроена. Были бы анонимные источники.

Что же касается истории с сурдопереводчицей-мошенницей Дерлин Робертс, история эта не выдумка, только совсем не новость – по Сети она гуляет уже несколько лет. Так что ее информационная актуальность – чистый фейк. В действительности все не так как на самом деле.

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