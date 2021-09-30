Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов

Они 12 дней сдерживали наступление гитлеровцев

Ровно 80 лет назад началось ключевое сражение Великой Отечественной войны - битва за Москву. К этой важной дате в истории нашей страны Минобороны рассекретило уникальные архивные материалы. Они размещены в историко-познавательном разделе на сайте ведомства.

Боевые сводки рассказывают о героизме, самопожертвовании и невиданной стойкости подольских курсантов , которые в буквальном смысле заслонили Родину собой. Передовой отряд остановил продвижение фашистов вдоль Варшавского шоссе, позволив основным силам пехотного и артиллерийского училищ занять позиции Ильинского укрепрайона. В одном из донесений говориться: " люди падают на ходу от переутомления, не обеспечены тёплым обмундированием, не питаются уже двое суток". В общей сложности подольские курсанты в течение 12 дней сдерживали вражеские танки и мотопехоту. Было принято решение оставшимся в живых досрочно присвоить звание лейтенанта, чтобы они могли вести бои не рядовыми, а командирами.

Несмотря на атаки противника на земле и с воздуха, огромные потери, курсанты уничтожили около 40 танков и бронетранспортёров, а также более 400 немецких пехотинцев. За это время Красная армия смогла подтянуть дополнительные силы для обороны столицы.

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