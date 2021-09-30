ТЦ "Авиапарк" в Москве могут закрыть из-за посетителей без масок

На 90 суток

Торговому центру "Авиапарк" может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

В ходе рейда инспектора ОАТИ выяснили, что большое количество посетителей торгового центра находились в нем без масок. На кассах в некоторых магазинах обслуживали покупателей без масок.

Теперь торговому центру грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, штраф может вырасти до миллиона рублей, также торговому центру может грозить закрытие на срок до 90 суток.

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