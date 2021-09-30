ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ТЦ "Авиапарк" в Москве могут закрыть из-за посетителей без масок

09:44
  • четверг
  • 30 сентября 2021

На 90 суток

Торговому центру "Авиапарк" может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

В ходе рейда инспектора ОАТИ выяснили, что большое количество посетителей торгового центра находились в нем без масок. На кассах в некоторых магазинах обслуживали покупателей без масок.

Теперь торговому центру грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, штраф может вырасти до миллиона рублей, также торговому центру может грозить закрытие на срок до 90 суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
ТЦ "Авиапарк"
ТЦ "Авиапарк"
ТЦ "Авиапарк"
ТЦ "Авиапарк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.