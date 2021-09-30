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"Какая-то жижа рядом идет": как российские звезды борются с лишним весом

15:56
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Кто-то сидел на диетах, а кто-то обращался к врачам

Российские звезды худеют для роли, для здоровья или просто для себя. Кто-то честно признается, что ложился под нож, кто-то уверяет, что похудением обязан исключительно диетам. Как худели российские звезды - в нашем тексте.

Ещё три месяца назад Гарик Харламов весил 115 килограммов, а сегодня Бульдога не узнать.

"Честно говоря... Ну, во-первых, мне 40 лет. И когда я весил 115 килограммов, крайне сложно уже было подниматься, вставать и делать что-либо. А в силу моей природной лени вообще изначально это всё усугублялось", - говорит Харламов.

Неужели Харламову надоели шутки про лишний вес? После развода с Кристиной Асмус шоумен долго не афишировал свою личную жизнь, но теперь готов признаться: новый роман с актрисой Екатериной Ковальчук в самом разгаре, и рядом с ней он не хочет выглядеть бесформенной жижей.

"Ну, безусловно, это тоже так. Конечно. Мужик - он всегда, знаешь, надо как-то постройней быть. Не вот эта жижа, которая рядом идёт. Конечно. Но я сегодня на килограмм уже отъелся опять", - говорит шоумен.

 

В Сети теперь гадают: неужели Харламов берёт пример с новой возлюбленной, ведь Екатерина Ковальчук не скрывает, что давно отказалась от красного мяса, пьёт много воды и занимается растяжкой.

Диета Шуры не для слабонервных. 

"Я не ем, я бухаю",- шутит он.

Всего за полгода певец похудел аж на 35 килограммов. Шура полностью отказался от сладкого, мучного и жареного и перешёл на детское питание.

"Полгода детское питание. Просто на детском питании. Это такой прикол. Но у меня ещё идёт вставление зубов новых, поэтому у меня детское питание",- говорит он.

 

Полина Гагарина, Ольга Картункова, Пелагея... всем им удалось почти невозможное - скинуть несколько десятков килограммов без хирургического вмешательства. Но что было между этими фотографиями "до" и "после", знают только сами похудевшие.

"Какая-то звезда похудела у врача, да, но она же не может сказать: "Вот я похудела благодаря врачу". Все будут говорить: "Слава врачу!" А ей-то какая слава? Она говорит: "Нет, я придумала диету", - рассуждает врач-диетолог Алексей Ковальков.

Обновился почти до неузнаваемости и клоун Александр Морозов - минус 60.

 

"Я не для красоты это делал, эту операцию, а для профессии, потому что вот этот большой, висячий подбородок, как у индюка, он очень в кадр лезет. И чтобы сниматься крупным планом, вот я пошёл на хирургическое вмешательство", - объясняет Морозов.

Два года он боролся с лишним весом всеми доступными способами, но сбросил за это время всего лишь восемь килограммов. В итоге лёг под скальпель хирурга. Юморист уверен, рассказы про чудо-диеты - всего лишь слухи.

 

"А я знаю, что они врут, потому что они так же, как и я, сделали бариатрическую операцию. Потому что мы делаем у одних и тех же врачей. А они вешают лапшу всем нашим зрителям", - уверен Морозов.

Стоит Надежде Бабкиной хотя бы раз в неделю не выставить новое фото в своём микроблоге, как её тут же отправляют или в кому, или под нож пластического хирурга. А ведь ей есть чем заняться и без социальных сетей.

"Это труд. И не только. Труд. Это всё в голове. Я не могу себе позволить опуститься ниже плинтуса. Ну народная артистка. Люди хотят видеть успешных. Люди хотят видеть красивых людей", - говорит Бабкина.

Народная артистка не скрывает: она любит вкусно поесть. Ну что делать, когда соблазны совсем рядом. Бабкина пошла на кардинальные меры. Теперь ей нельзя есть в собственном театре.

 

"Я говорю: "Постарайтесь меня ограничивать, потому что мало ли что мне захочется". Я ведь могу быть на нервяке, есть всё подряд и прочее. И вот приходишь к нам сюда, в этот буфет, они тебе предлагают, я говорю: "А я бы вот, например..." Безумно вкусные булочки! Безумно. Особенно, знаете, конвертиком сделанные, творог внутри - ну нереально. Ну ладно. Они говорят: "Нет, кончились"", - рассказывает Бабкина.

У Валерии сегодня под контролем каждая калория. Вместе с Эмином Агаларовым они даже создали сервис по доставке здоровой и полезной еды. Но главный секрет хорошей формы - в регулярных тренировках. Началось всё со школы. Будущая звезда шла на красный диплом, но тут возникли проблемы с оценкой по физкультуре.

 

"Потому что была тройка по физкультуре. И сказали, что нужно как-то подтянуться в этой части. Ну, я делала всё возможное и невозможное. Спортсменкой я, конечно, не была, но за старание пятёрку поставили. И вот с того момента фитнес, движение, физическая активность Стали неотъемлемой частью моей жизни", - рассказывает Валерия.

Валерия тщательно следит за своим рационом и делится видео тренировок со своими подписчиками. И только муж, Иосиф Пригожин, пока никак не может приобщиться к ЗОЖу.

"Можно, я опущу эту тему? Это моя боль", - говорит Валерия.

Светлана Пермякова как только не боролась с лишним весом и выбрала самый экстремальный - отказалась от еды.

"До моего идеального веса мне ещё не хватало 10 килограммов. Но когда я смотрела на себя в зеркало, мой друг мне говорил: "Света, ты уже остановись, потому что ты уже сухая, высохшая. На тебя уже страшно смотреть". А у меня ещё до моего 10 килограммов оставалось", - говорит она.

 

Актриса вовремя смогла остановиться и теперь советует всем поберечь организм, разве что не подходить к холодильнику после шести вечера. Другим диетам, подписанным её фамилией, Пермякова просит не верить.

"Я готова была с этим человеком встретиться воочию и посмотреть ему, плюнуть в глаза, тот, кто размещал на интернетных полях то, что Светлана Пермякова пьёт какой-то зелёный кофе, и люди реально покупали этот какой-то зелёный кофе, мне присылали потом гневные сообщения о том, что с ними ничего не происходило.

В свои 72-а Валерий Леонтьев даст фору многим, куда более молодым коллегам по цеху. Певец уверяет: он ест всё подряд и в любое время суток.

 

"Да ну, господь с вами, какие диеты. Мету всё. А по ночам жру торт", - рассказывает он.

Леонтьев - явно исключение из правил. И, похоже, народный артист разгадал главный секрет, как почувствовать себя уверенным и быть счастливым безо всяких диет.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

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