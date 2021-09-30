"Заслонили Родину собою": как подольские курсанты задержали немцев под Москвой

Курсанты без боевого опыта противостояли одной из сильнейших армий

Сегодня 80 лет с начала самого крупного сражения за всю историю Великой Отечественной войны - битвы за Москву. К важной дате Минобороны рассекретило уникальные архивные документы. Они опубликованы на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе "Заслонили Родину собою". Проект посвящён подвигу подольских курсантов.

Одержать победу в битве за Москву немцы планировали быстро и решительно. Операцию по захвату города так и назвали: “Тайфун”. На подступах к столице Третий Рейх собрал два миллиона солдат. Соотношение сил было явно не равным.

"В полтора раза больше немцы насчитывали в людях, в два-два с половиной в танках, в два с половиной раза в авиации. А на решающих участках прорыва было абсолютное превосходство в 4-5-6 раз", - говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

А некоторые участки линии фронта и вовсе не были закрыты. Туда и отправили курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ. Почти две недели они удерживали оборону по направлению Варшавского шоссе. О подвиге новобранцев говорится и в немецких документах.

"Они пишут, что тяжелейшие бои произошли у населенного пункта Ильинское. И далее они пишут: с уничтожением этого противника можно будет ожидать, что дорога на Малоярославец будет открыта", - рассказывает главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива МО России Виктория Каяева.

Но дорогу и на Малоярославец, и на Москву курсанты все же закрыли. При том, что линия обороны не была как следует укреплена. Ее строительство началось всего за два месяца до боев, хотя на такие работы обычно отводилось два-три года.

"Курсанты смогли уничтожить 5 тысяч гитлеровцев и примерно сотню танков именно на Ильинских рубежах и в его окрестностях. То есть это невиданный подвиг по своей жертвенности", - говорит Мягков.

Курсанты без боевого опыта противостояли лучшей армии того времени, захватившей всю Европу. В боевых донесениях говорится, что новобранцам не хватало средств связи, транспорта для подвоза боеприпасов. Зато в избытке было мужества и отваги.

"В донесении говорится, о том, что вот уже 12 день Подольское пехотное училище упорно обороняет данную ему полосу и имеет громадные потери в людском и материальном отношении. Во втором батальоне осталось два взвода курсантов, в первом и третьем потери выясняются, но по неполным данным их осталось не более 120-150 человек. Кроме этого говорится, что командный состав почти полностью потерян", - рассказывает Каяева.

И немецкие полководцы в мемуарах признавали, что впервые столкнулись с невиданным упорством и храбростью. И именно люди защитили Москву. А не генерал “мороз”, как любят рассуждать некоторые историки.

"Люди исключительно переутомлены. Практически падают на ходу от переутомления. Кроме того, они не обеспечены теплым обмундированием, у них нет перчаток, нет шапок, они в фуражках. У 60 процентов из них рваная обувь. Это объясняется тем, что училище, когда оно было поднято по тревоге, на тот момент оно не готовилось к выходу на передовую линию фронта и обмундирование было практически летним", - рассказывает Каяева.

"Главным препятствием для немцев был тогда вот этот невиданный героизм советских воинов. Минирование местности, а не погода, не слякоть, как потом немецкие генералы писали в своих мемуарах. И это немецкая фраза: не сдает без боя ни пяди земли", - говорит Мягков.

Под Москвой немцы впервые потерпели крупное поражение. И эта наша победа во многом предопределила весь исход Великой Отечественной. Под Москвой научились побеждать, а миф о несокрушимости гитлеровской армии был разрушен.

Александр Огородников. Егор Миронов. "ТВ Центр".

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