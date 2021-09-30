В Подмосковье прошел полуфинал конкурса "Большая перемена"

По итогам испытаний во всех округах будут отобраны 1,5 тысячи финалистов

В Московской области завершился полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Торжественная церемония закрытия для старшеклассников из Центрального федерального округа прошла в парке "Патриот". Участники встречались с экспертами и решали задачи по экологии от ведущих отечественных компаний и вузов. В частности, команды искали решение глобальных природных проблем и создавали игры, которые помогут повысить интерес подростков к теме защиты окружающей среды.

По итогам испытаний во всех округах будут отобраны полторы тысячи финалистов.

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