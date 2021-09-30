ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье прошел полуфинал конкурса "Большая перемена"

11:54
  • четверг
  • 30 сентября 2021

По итогам испытаний во всех округах будут отобраны 1,5 тысячи финалистов

В Московской области завершился полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Торжественная церемония закрытия для старшеклассников из Центрального федерального округа прошла в парке "Патриот". Участники встречались с экспертами и решали задачи по экологии от ведущих отечественных компаний и вузов. В частности, команды искали решение глобальных природных проблем и создавали игры, которые помогут повысить интерес подростков к теме защиты окружающей среды.

По итогам испытаний во всех округах будут отобраны полторы тысячи финалистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.