Саркози признан виновным в незаконном финансировании президентской кампании

Ему грозит реальный срок

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщает BFMTV. Он может стать первым экс-президентом в истории республики, который отправится за решётку.

Когда Николя Саркози заходит в здание суда, полицейские по-прежнему отдают ему честь и по-прежнему приветствуют: "Господин президент".

Единственный срок на посту главы государства для Саркози закончился в 2012-м. Попытка избраться повторно успехом не увенчалась: минимальная разница в три процента голосов принесла победу во втором туре его сопернику Франсуа Олланду. Однако события девятилетней давности не дают Саркози спокойно жить до сих пор. И пока его супруга Карла Бруни посещает модные показы, экс-президент не вылезает из судов.

Сегодня в столице вынесли приговор по делу о финансировании его предвыборной компании. Той самой, которую Саркози проиграл. Но на которую потратил, по версии обвинения, почти в два раза больше средств, чем положено по закону. Расходы на организацию митингов по отчётности проходили как траты на внутрипартийные мероприятия. А многие чеки и вовсе пропали. Финансовой стороной занималась пиар-фирма Bygmalion, её руководство также на скамье подсудимых.

Самому Саркози грозит полгода условного и полгода реального тюремного заключения. Впрочем, несмотря на резонанс этого дела, вопросов по-прежнему много, и главное: неопровержимых доказательств вины главного подсудимого, похоже, нет. Саркози обвинения отрицает, говорит, что не вникал в бухгалтерию, а махинации велись за его спиной.

"Есть четырнадцать подсудимых и почти столько же версий. Большинство из них ничего не видели, ничего не знали, ничего не слышали и были лишь жертвами манипуляций", – так с иронией комментируют происходящее в прокуратуре, где не сомневаются в виновности подсудимых. Но главный вопрос остаётся нерешённым, и это признаёт прокурор Ванесса Перре: "Кто был заказчиком этой преступной схемы? У нас недостаточно данных и доказательств", - пишет Le Figaro.

Но кому-то очень выгодно, чтобы Николя Саркози стал первым экс-президентом, который всё-таки отправится за решётку. По опросам, он сих пор сохраняет влияние среди консерваторов, а значит, опасен для конкурентов. Радикально расходятся с линией Парижа и его внешнеполитические воззрения. Он сразу признал итоги референдума в Крыму, критиковал срыв сделки по "Мистралям", выступал за сотрудничество с Москвой. И шансы отправиться в тюрьму с каждым месяцем ближе. В марте Саркози приговорили к лишению свободы по так называемому "делу о прослушках" – подсудимый подал апелляцию. А вскоре его ждёт ещё один процесс – о предполагаемом участии в финансировании его предвыборной кампании ливийского лидера Каддафи. Мало кто сомневается, что и нынешний приговор окажется обвинительным.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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