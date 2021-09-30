Путин рассказал о переходе России к "зеленой" экономике

Речь идет о новом энергетическом укладе

В России идет активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике, формируются необходимые условия, сообщил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что речь идет о новом энергетическом укладе.

"Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики", - сказал Путин во время заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Российский лидер отметил, что идет активная работа в этом направлении. Она требует объединения усилий федеральных и региональных властей. На форуме, который проходит в онлайн-формате, Путин предложил казахстанским партнерам помощь в строительстве АЭС, влияние которых на загрязнение воздуха ничтожно мало, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram