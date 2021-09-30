Зима близко: в метро начали устанавливать вторые двери

В вагонах понизили температуру

В Московском метро готовятся к зиме. Уже сейчас во всех поездах понизили температуру, чтобы пассажирам было комфортно в верхней одежде. В вестибюлях устанавливают вторые, зимние двери. Всего их 5000 и они станут первой преградой для холодного воздуха с улицы. А дальше микроклимат уже будут поддерживать мощные тепловые завесы.

"В данном помещении располагается воздушно-тепловые завесы. Поступает воздух через калориферы, радиаторы так называемые, в этих радиаторах проходит горячая вода, запитанная с теплоузла, этот нагретый воздух поступает в междверное пространство для комфортного пребывания пассажиров", - сообщил начальник лаборатории микроклимата Владислав Гладышев.



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