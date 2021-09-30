Завершается строительство основных конструкций четвертого этажа башни НКЦ

Самая сложная задача - построить шпиль

На северо-западе Москвы завершается возведение основных конструкций четвертого этажа здания Национального космического центра. Объект строят на территории Центра Хруничева.

Уже готово четыре этажа, стены, пол, колонны. Всего будет 47 этажей, почти 290 метров. В строительстве высотки задействуют систему самоподъемной опалубки, это когда на одной платформе размещается все оборудование, необходимое для выполнения работ.

Но самая сложная задача - построить шпиль. Огромную конструкцию будут возводить на высоте более 200 метров.

"Шпиль представляет собой комбинированную конструкцию из монолитного основания треугольной формы, размером три с половиной на три с половиной метра и толщиной стены 300 миллиметров. Кроме того, сам шпиль - это полая конструкция 40-метровая и 40-метровое стальное навершие", - объясняет генеральный директор "МИП-Строй№1" ГК "Мосинжпроект" Константин Маслаков.



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