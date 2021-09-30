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"Аптекарский огород" представил экопроект "Вернем природу в город"

15:42
  • четверг
  • 30 сентября 2021

В рамках проекта разработают универсальные методики по озеленению городских участков

Как вернуть природу в город? Масштабный экологический проект представил "Аптекарский огород" совместно с Департаментом природопользования столицы. Студенты МГУ разработают универсальные методики по озеленению городских участков: крыш, берегов водоёмов и открытых пространств. Причём никакой экзотики, использовать в ландшафте столицы будут только деревья и цветы, произрастающие в русских лесах. Лучшие команды реализуют свои идеи прямо на территории Аптекарского огорода.

"Никто не предлагает вообще отказаться от газонов, вообще отказаться от клумб. Во многих местах , там, где это возможно, гораздо интереснее сделать что-то похожее на природу. Это очень красиво! Сделать болото, например, в разных местах, сделать какие-то водоемы с комплексами прибрежной растительности, сделать какие-то интересны участки лугов", - говорит директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

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Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
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